أحمد داوود يبدأ تصوير فيلمه «الهوى سلطان»

أعلن الفنان أحمد داوود عن انطلاق تصوير فيلمه الجديد "الهوى سلطان"، والذي كان يحمل سابقا اسم "سارة وعلي"، وذلك من خلال "ستوري" عبر حسابه على "انستجرام".

والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، ويعتبر ذلك هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن".

فيلم "الهوى سلطان" يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي.

يشار إلى أن أحمد داود عرض له مؤخر في السينما فيلم "يوم 13"، والذي تصدر شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من 35 مليون جنيه مصري.

كما يعرض لأحمد داود الآن مسلسل "زينهم" والذي يستمر في تصدر المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على منصة Watch it منذ بداية عرضه، المسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.