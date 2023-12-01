بن غفير: يجب أن نضرب غزة بكل ما أوتينا من قوة

- من أجل الأطفال والقتلى نتعهد بأن ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر

قال إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إننا يجب أن نعود لضرب غزة بكل ما أوتينا من قوة.

وأضاف بن غفير عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): "سنعمل على تدمير حماس والعودة للسيطرة على غزة.. بدون أي مواءمات وبأقصى قوة ممكنة".

واختتم منشوره بقول: "من أجل الأطفال والقتلى نتعهد بأن ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استأنف صباح الجمعة، الحرب على قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة بين الطرفين.

وسمحت الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر، واستمرت 7 أيام مع تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الأسرى المحتجزين في غزة بمئات الرهائن الفلسطينيين، وتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.