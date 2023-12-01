الإمارات تخفض إنتاجها النفطي بـ163 ألف برميل إضافي يوميا

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أعلنت الإمارات عزمها تطبيق خفض إضافي لإنتاجها من النفط بمقدار 163 ألف برميل يوميا طوعيا، اعتبارا من الأول من يناير حتى نهاية مارس المقبلين بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

وبهذا التخفيض سيصبح إنتاج الإمارات النفطي 2 مليون و912 ألف برميل يوميا، حتى نهاية مارس 2024 .

وبعد نهاية هذه الفترة، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي تدريجيا، حسب أوضاع السوق.

ويأتي هذا الخفض إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه الإمارات في أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.