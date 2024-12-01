العراق: ما يجري في سوريا أعمال إرهابية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت مستشارية الأمن القومي في العراق اليوم الأحد أن ما يجري في سوريا هي أعمال إرهابية.

وقالت مستشارية الأمن القومي العراقية ، خلال اجتماع لمجلس الإستخبارات الوطني برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي ، إن العراق"سيقف إلى جانب الشعب السوري وجيشه البطل في مواجهة الإرهاب".

وناقش المجلس الإجراءات الواجب اتخاذها حفاظا على الأمن القومي العراقي ومستجدات الأحداث والتطورات الاخيرة على الساحة السورية والتهديدات التي قد تنتج عنها.

وكان العراق اتخذ سلسلة من الإجراءات لحماية الحدود العراقية السورية ومنع أي تسلل للجماعات الإرهابية من خلال وضع تحصينات أمنية ونشر قوات إضافية من قوات الجيش والحشد الشعبي وقيام مروحيات الجيش بطلعات جوية دورية لمراقبة الحدود تحت إشراف قادة عسكريين كبار.