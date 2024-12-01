صحة مطروح تنظم ندوات احتفالا بالأسبوع العالمي للتوعية باليقظة الدوائية

نظمت مديرية الشئون الصحية بمطروح، العديد من الندوات التوعوية بأهمية الإبلاغ عن أي مضاعفات أو آثار جانبية ناجمة بعد تناول الأدوية، فضلًا عن نشر ثقافة اليقظة الدوائية لضمان سلامة المرضى، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لليقظة الدوائية.



وأوضح مديرية الصحة والسكان بمطروح، في بيان اليوم الأحد، أن الحملة استهدفت المترددين على المنشآت التابعة للمديرية، وكذلك مقدمي الخدمة الطبية والأطقم الطبية بالمحافظة، بهدف توعيتهم بأهمية متابعة الآثار الجانبية من استخدام الأدوية، وضرورة الإبلاغ عنها لتتمكن من التواصل مع الجهات المختصة بتأثير الدواء وانعكاساته لتسجيل أي أعراض جانبية جديدة للأدوية، وهو ما يمكن من تلافي تلك الأخطاء في المستقبل، مما يعمل على رفع كفاءة وفاعلية الأدوية المختلفة وتقليل الاثار السلبية لها.



وأكدت المديرية، أهمية تعزيز ثقافة اليقظة الدوائية وتوفير بيئة آمنة للمرضى، من خلال تنفيذ الحملات التوعوية ودعم التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.



ويُشار إلى أن حملة اليقظة الدوائية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية اليقظة الدوائية مما يساهم في تحسين سلامة المرضى وتقليل المخاطر المحتملة للاستخدام الطويل الأجل للأدوية، ويحفز المنتفعين وذويهم عن الإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية، مما يخلق دور نشط للمواطنين في تتبع ومراقبة الآثار الجانبية للعقاقير.