تحذيرات تركية للقوات الكردية من التقدم في حلب بعد انسحاب القوات السورية

حذرت مصادر أمنية تركية مسلحين أكراد- في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية العروفة اختصارا بقسد- من محاولة التقدم في حلب واستغلال فرصة انسحاب القوات السورية من حلب وسيطرة "هيئة تحرير الشام" وبعض الفصائل المسلحة على المدينة الواقعة شمال سوريا- حسب وكالة رويترز.

وقالت المصادر الأمنية لرويترز اليوم، أن مسلحين أكراد تابعين لقوات قسد، المدعومة أميركياً، اعتبروا ترك القوات الحكومية السورية للمناطق الخاضعة لسيطرتها فرصة، وعملوا على تنفيذ خطة لإقامة ممر بين تل رفعت (شمال غربي حلب) وشمال شرق سوريا.

وقالت المصادر إن قوات الجيش الوطني السوري، الفصائل المسلحة المدعومة تركياً، قطعت الطريق الرابط بين الرقة وحلب، وفق زعمها.

كان الجيش السوري قد أوضح سابقاً أن تعدد الجبهات دفعه إلى سحب بعض وحداته وقواته من حلب، بهدف اعادة التموضع، كما أكد أنه سيواصل الدفع بمزيد من الوحدات نحو حماة، وغيرها من أجل صد المسلحين.

كانت قوات قسد حاولت أمس السيطرة على مطار حلب، بهدف تقوية موقفها في أي مفاوضات مقبلة ربما، إلا أنها لم تنجح وفق ما أفادت حينها مصادر محلية لقناة العربية

ويتمركز المجتمع الكردي بحلب يتمركز في بلدتي الأشرفية والشيخ مقصود، اللتين لم تدخلهما الفصائل المسلحة، على الرغم من سيطرتها بشكل شبه كامل على حلب.