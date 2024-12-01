اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة في جورجيا

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وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة خلال الليل في جورجيا، لليلة الثالثة على التوالي، في أعقاب قرار حكومي بتعليق المحادثات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وسائل إعلام جورجية، أن رجال الشرطة استخدموا مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ضد الحشود، فيما أطلق بعض المتظاهرين الألعاب النارية على الشرطة.

ولم يتمكن رجال الشرطة، الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي من دفع المتظاهرين بعيدا عن مبنى البرلمان إلا صباح اليوم الأحد.

وأقام المتظاهرون، الآن حواجز طرق بالقرب من جامعة تبليسي الحكومية في العاصمة.

وتهدد الاشتباكات والأزمة السياسية المتفاقمة بين الحكومة المحافظة القومية والمعارضة الموالية للاتحاد الأوروبي، بتمزيق جورجيا.