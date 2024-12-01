تعليم المنيا يناقش الاستعدادات لامتحانات نصف العام الدراسي للنقل والشهادة الإعدادية

عقد الدكتور علي عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعاً مع مديري عموم الإدارات التعليمية التسع؛ لمتابعة انضباط سير الدراسة والاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي 2025/2024.

يأتي ذلك بحضور صابر عبدالحميد زيان وكيل المديرية، حسان محمد حسن مدير عام عام الشئون المالية والإدارية.

وأكد وكيل التعليم تكثيف متابعة أداء الإدارات التعليمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس، مع ضرورة مواصلة الانضباط داخل المدارس والمتابعة بشكل يومي لنسب حضور الطلاب، مشددا على أهمية مواصلة الزيارات الميدانية لمتابعة العملية التعليمية بالمدارس وتسجيل غياب الطلاب بكل دقة.

كما كلف الإدارة بالمتابعة المستمرة لكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وفيما يتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية التي تعقد في الفترة من 2025/1/18 وحتى 2025/1/23، شدد صابر زيان وكيل المديرية، على مديري الإدارات التعليمية اتخاذ الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة، ومراعاة الاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين.

كما وجه عبدالسلام، مديري عموم الإدارات، بأهمية تشجير المدارس، ودهانات الفصول التي تحتاج إلى صيانة، كما حث الجميع على بذل المزيد من الجهد لصالح العملية التعليمية.

يأتي ذلك بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، رئيس لجنة الشهادة الإعدادية، مدير إدارة المتابعة والتقييم، مدير إدارة التربية الخاصة.