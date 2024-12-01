فيتنام توافق على قانون لإنشاء منصة لتبادل البيانات

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وافقت الجمعية الوطنية الفيتنامية، على قانون لإنشاء منصة وطنية لتبادل البيانات لدعم الابتكار والتحول الرقمي، حسبما ذكر موقع "فيتنام نت" الإخباري اليوم الأحد.

وقال التقرير، إن المنصة ستسهل بموجب القانون الجديد، تبادل البيانات لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف التقرير، أنه سيتم السماح فقط للكيانات العامة والشركات المملوكة للدولة التي تفي بمعايير تقديم الخدمة والحصول على ترخيص رسمي بتشغيل تبادل البيانات.

وقال التقرير، إن بعض أنواع البيانات مثل تلك التي تتعلق بالدفاع الوطني والأمن أو العلاقات الخارجية، لا يمكن تبادلها بين الأطراف.

وأضاف أن البيانات لن تكون مؤهلة للمشاركة دون موافقة أصحابها، ما لم يسمح القانون بذلك.