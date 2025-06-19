الأمم المتحدة تحذر من ظهور بؤر مجاعة في اليمن خلال الأشهر المقبلة

حذرت الأمم المتحدة اليوم الخميس، من ظهور بؤر مجاعة في اليمن في غضون الأشهر المقبلة في وقت يعاني فيه الملايين من الجوع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "لا يزال انعدام الأمن الغذائي في اليمن عند مستويات مقلقة".

وأضاف المكتب الأممي أن "الملايين يعانون من جوع حاد، وقد تظهر بؤر مجاعة في الأشهر المقبلة".

وشدد المكتب الأممي قائلا "علينا التحرك الآن لإنقاذ الأرواح".

وفي مايو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025 لم يتم تمويلها إلا بأقل من 10 % لأول مرة منذ بدء الحرب ، داعية إلى إنقاذ البلاد من كارثة إنسانية.