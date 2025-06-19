خسائر البورصة المصرية تلامس 7% هذا الأسبوع

لامست خسائر البورصة المصرية هذا الأسبوع نحو 7%، إذ بلغت 6.96%، تأثرا بشن إسرائيل حربا على ايران الجمعة الماضية.

وعاودت البورصة المصرية الهبوط اليوم الخميس، بخسائر كبيرة تقارب ال 2%، على أثر تطورات الحرب بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

وكانت إيران قد وجهت عدة ضربات قاسية لإسرائيل صباح اليوم، ما أدى إلى عشرات الاصابات وتضرر مستشفى، ما ينذر برد اعنف.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.9%، ووصل إلى مستوى 30248 نقطة.

وعاودت البورصة المصرية الارتفاع أمس الأربعاء، وحققت مكاسب محدودة، لم تعوض معظم الخسائر منذ بدء الحرب بين إسرائيل وإيران، التي دخلت يومها السابع اليوم، أو بصورة أدق منذ بداية الأسبوع الجاري، لكن ظل المستثمرون في حالة ترقب وحذر لما تسفر عنه تطورات تلك الحرب، خاصة تصريحات رئيس امريكا دونالد ترامب.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.4%، ووصل إلى 30839 نقطة.

ويرى محللون ان تماسك المؤشر الرئيسي فوق 30 ألف نقطة مهما كونه اشاره إلى تحركات عرضية في الايام المقبلة، لكن النزول تحته قد يؤدي إلى تعميق الخسائر، خاصة إذا كانت هناك تطورات أسوأ للحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتتمثل أسوأ الكوابيس الآن في تدخل فعلي لواشنطن لمساعدة تل ابيب، واغتيال المرشد العام لإيران، وفق تلميحات ترامب.

واستأنفت البورصة المصرية الهبوط، في الثلاثاء، متبعة خطى معظم البورصات العالمية والعربية، بسبب إعادة الأجواء السلبية للحرب بين إسرائيل وإيران، نتيجة لتصريحات دونالد ترامب، رئيس اميركا مساء أمس.

وقال ترامب إنه على سكان طهران (عاصمة إيران) إخلاءها، في إشارة الى مشاركة أمريكية لإسرائيل في الحرب، ورغم إنه أعلن إن أمريكا لن تشترك حتى الحرب الى الآن، إلا أن معنويات المستثمرين انخفضت وجرت معها المؤشرات والاسهم المحلية والعالمية والعربية.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.02%، ووصل إلى مستوى 30725.96 نقطة.

وشهد المؤشر الرئيسي تذبذبا عنيفا طوال الجلسة، لكنه لم يخرج من الدائرة الحمراء، إذ تراوحت نسب الانخفاض بين 0.5%، و 1.5٪، حتى اغلقت على نسبة الهبوط تلك.

وحدث سيناريو مشابه في جلسة الاثنين ، لكن في المنطقة الخضراء، إذ اقترب الارتفاع من ملامسة 1.5%، و قلصت تلك المكاسب بشدة في ختام التعاملات، لكنها ظلت في المنطقة الخضراء، بمكاسب محدودة لم تعوض إلا جزء ضئيل جدا من خسائر جلسة الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.08%، ووصل إلى مستوى 31042.36 نقطة.

ونجح المؤشر الرئيسي في تقليص نزيف الخسائر التي تكبدتها في اليوم الأول لتعاملات الأسبوع وعقب اشتعال الحرب بين إسرائيل وإيران في جلسة الأحد.

وتاثرا بتلك الحرب حققت البورصة خسائر بلغت 7.5%، في بداية التعاملات، لكن مع نهايتها تراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 4.6%، وتسلق مستوى 31 ألف نقطة مجددا، بنحو 16 نقطة، بعدما هبط أسفله في بداية التعاملات.

وحققت كل الأسهم خسائر مع استثناءات محدودة للغاية،

وشنت إسرائيل هجوما على عدة مواقع في إيران صباح الجمعة، ما أدى إلى مقتل نحو عشرة من القادة الكبار إضافة إلى تسعة من علماء الذرة.

وردت ايران بضربات بمئات الصواريخ في اليوم نفسه، وتتواصل الضربات المتبادله حتى اليوم، وتشير توقعات محللين الى ان الصراع سيستمر لمدة طويلة، ما يؤثر سلبا في اقتصاديات المنطقة والعالم، ويضرب سلاسل ا لا مداد العالمية، خاصة في قطاع الطاقة.

وكان المؤشر الرئيسي قد خسر الأسبوع الماضي نحو 0.5%.