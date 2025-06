عراقجي يدعو الإسرائيليين إلى الالتزام بأوامر الإخلاء الإيرانية وتجنب البقاء قرب مواقع عسكرية واستخباراتية

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الإسرائيليين إلى الالتزام بأوامر الإخلاء الإيرانية، وتجنب البقاء قرب مواقع عسكرية واستخباراتية.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، إن القوات المسلحة الإيرانية شنت في وقت سابق من اليوم، هجومًا على مقر قيادة وسيطرة تابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وهدف حيوي آخر.

وذكر أن «الهجوم ألحق أضرارًا سطحية بجزء صغير من مستشفى سوروكا العسكري - القريب من المقر الاستخباري - والذي تم إخلاؤه إلى حد كبير».

ونوه أن «المستشفى يُستخدم بشكل رئيسي لعلاج الجنود الإسرائيليين المتورطين في الإبادة الجماعية في غزة على بُعد 25 ميلًا، حيث دمرت إسرائيل وألحقت أضرارًا بـ94% من المستشفيات الفلسطينية».

وأضاف: «النظام الإسرائيلي، وليس إيران، هو من بدأ كل هذا السفك للدماء، ومجرمو الحرب الإسرائيليون، وليس الإيرانيون، هم من يستهدفون المستشفيات والمدنيين. لقد قُتل مئات الإيرانيين الأبرياء بدم بارد منذ أن شنت إسرائيل حربها غير القانونية على الشعب الإيراني الأسبوع الماضي».

واختتم تدوينته بالقول: «ستواصل قواتنا المسلحة القوية قصف المجرمين الذين يستهدفون شعبنا حتى يكفوا عن ذلك، ويدفعوا ثمن عدوانهم الإجرامي على أمتنا».

