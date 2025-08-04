السلطات الأوكرانية: مقتل ثلاثة أشخاص بعد قصف روسي على زابوريجيا

قتل ثلاثة أشخاص في هجمات روسية على منطقة زابوريجيا بجنوب شرقي أوكرانيا، وفقا لما قاله الحاكم العسكري إيفان فيدوروف في وقت متأخر من يوم الأحد.

وكتب فيدوروف على تطبيق تليجرام أن بلدة ستيبنوهيرسك تعرضت للهجوم، مضيفا أن رجلين /40 عاما/و/50 عاما/، وامرأة /50 عاما/، قتلوا. وأضاف أن منازل خاصة دمرت أيضا.

وتقع ستيبنوهيرسك على بعد بضعة كيلومترات فقط من خط المواجهة مع روسيا.

وركزت الحملة العسكرية الروسية بشكل كبير على الأراضي الشرقية والجنوبية لأوكرانيا.

وتقاوم أوكرانيا الغزو الروسي الشامل منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأعلنت روسيا مناطق خيرسون، ودونيتسك، وزابوريجيا، ولوهانسك أراض تابعة لها في عام 2022، وتحاول احتلالها بالكامل منذ ذلك الحين.