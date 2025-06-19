زيزو أساسيا في تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس بمونديال الأندية

أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في السابعة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد ميتلايف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد مصطفى زيزو ووسام أبو علي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، محمد سيحا، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، كريم الدبيس، مصطفى العش، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا ونيتس جراديشار.

وكان الأهلي تعادل في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف في مباراة افتتاح البطولة، كما تعادل بالميراس مع بورتو البرتغالي بنفس النتيجة.

ويتصدر الأهلي، قبل مباراة اليوم، ترتيب المجموعة الأولى، بفضل قواعد اللعب المالي النظيف، حيث أنه أقل الفرق حصولًا على انذارات في الجولة الأولى.