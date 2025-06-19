إيران تقرر تمديد إغلاق مجالها الجوي

استجابة لطلب فني.. الأعلى للإعلام يسمح لقناة الأهلي بتمديد البث بعد مباراة بالميراس

أحمد موسى يسخر من استنكار إسرائيل الهجوم على مستشفى سوروكا: أكيد فيه مركز عمليات للجيش تحته

التصعيد الإسرائيلي الإيراني.. عمرو أديب: اليوم قد نشهد نهاية الحرب أو العالم

ضياء رشوان: القوة لا تقيم استقرارا.. ونتنياهو لا يستطيع تغيير ملامح الشرق الأوسط