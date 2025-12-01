محافظ القاهرة يتفقد مركز عين شمس التكنولوجي ويشدّد على سرعة إنجاز خدمات المواطنين



تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المركز التكنولوجي النموذجي بحي عين شمس، لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحَي.

وشدد محافظ القاهرة على رئيس الحي وجميع العاملين بالمركز التكنولوجي بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها، وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة في إطار القانون، مؤكدًا أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة.

وأشار إلى أن المركز، الذي تم إنشاؤه في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير مراكز تقديم الخدمات، يوفر أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين أداء العمل، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، والمساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد عبر فصل طالب الخدمة عن مقدمها، وصولًا إلى رضا المواطنين.

ورافق محافظ القاهرة المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.