فنار دمياط يضيء باللون البرتقالي دعمًا للمرأة ضد العنف

شاركت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، في حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، كما شاركت في فعالية وندوة حول العنف الإلكتروني ضد المرأة في الرياضة.

وأكدت نائب المحافظ في بيان لها توجيه رسالة واضحة: «لا مكان للعنف» لا على أرض الواقع ولا على المنصات الرقمية، مشيرة إلى أن إضاءة الفنار باللون البرتقالي جاءت رمزًا للأمل، ورسالة تضامن مع كل فتاة وسيدة تستحق الأمان والاحترام والتمكين. وأضافت أن الجميع سيواصل نشر الوعي ودعم المبادرات التي تحفظ حقوق المرأة وتصون كرامتها ضمن جهود مناهضة العنف ضد المرأة.

وشددت الصديق على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لضمان حماية المرأة من مختلف أشكال العنف، خاصة العنف الإلكتروني الذي يتزايد مع توسع استخدام التكنولوجيا. وأكدت أن محافظة دمياط مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية الهادفة إلى تمكين الفتيات والسيدات وتعزيز مشاركتهن الآمنة في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي باعتباره مسارًا مهمًا لبناء الثقة بالنفس وتعزيز دور المرأة في المجتمع.