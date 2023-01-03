ميدو يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي

أعلن أحمد حسام«ميدو» المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة البنك الأهلي، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد كوكو- محمد فوزي

خط الدفاع: باهر المحمدي- إياد العسقلاني- محمد هاشم- محمد دسوقي- أحمد محسن- عصام صبحي.

خط الوسط: عماد حمدي- محمد حسن- محمد بيومي- محمد عبدالسميع- محمد مخلوف- عبدالرحمن مجدي- محمود الشبراوي- صالح جمعة- أحمد مدبولي.

خط الهجوم: ياو انور- باسم مرسي- فراس الشواط.