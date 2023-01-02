الأهلي يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الأول، من المباراة المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

سيطر لاعبو الأهلي على مجريات اللعب في الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، حيث أهدر شادي حسين مهاجم الفريق الأهلي فرصة هدف محقق في الدقيقة العاشرة.

قبل أن يسجل عمرو السولية لاعب خط وسط فريق الأهلي، هدف الشوط الأول الوحيد في الدقيقة 19، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت في شباك أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، حاول لاعبو بيراميدز إدارك هدف التعادل من خلال تهديد مرمى الفريق الأهلي، ولكن تألق محمد الشناوي حارس الأهلي حافظ على تقدم فريقه حتى نهاية الشوط.