الصين توافق على تصدير بعض المعادن النادرة قبل المحادثات مع أمريكا

أعلنت بكين الموافقة على بعض الطلبات لتصدير معادن أرضية نادرة، في خطوة قد تخفف من التوترات قبل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأكدت وزارة التجارة الصينية الموافقة على الطلبات دون تحديد الدول أو الصناعات التي تشملها، فيما أشارت إلى طلب متنام على المعادن في صناعة الروبوتات والسيارات الكهربائية.

وجاء في بيان اليوم أن الوزارة ستواصل مراجعة شكاوى طلبات التصدير.

ويأتي التأكيد بعد أيام من تحدث الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، الذي قال ترامب بعده أنه "ينبغي ألا تكون هناك أسئلة متعلقة بتعقيد المعادن النادرة". ومن المقرر أن يلتقي وفدان من بكين وواشنطن في المملكة المتحدة لإجراء مفاوضات تجارية بعد غد الاثنين.