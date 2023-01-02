خيري رمضان: اقترح إضافة مادة عن السوشيال ميديا ضمن المناهج الدراسية لحماية الأطفال

اقترح الإعلامي خيري رمضان، إضافة مادة عن السوشيال ميديا ضمن المناهج الدراسة لحماية الأطفال من أثارها السلبية، قائلا: «من وجهة نظري نحن أمام أزمة حقيقية ويجب أن يجلس فريق من الباحثين، وهل الحل يكون عندنا مادة عن السوشيال ميديا تدرس منذ الطفولة؟».

وأضاف خيري رمضان، في تعليقه ببرنامج «حديث القاهرة»، على قناة القاهرة والناس، اليوم الأحد، أن علينا أن نشرح للأولاد الصغار في هذه المادة يشوف ايه ويمتنع عن ايه في السوشيال ميديا وكيفية التعامل مع المشاهد العنيفة والشاذة، مؤكدا أن منظومة التعليم هي البداية لكل شيء.

وتابع: «المعالجة تبدأ من التعليم والبيت يكمل، ولازم يكون في مناهج تخدم على ده ومش شايف عيب أن يكون لدينا مادة السوشيال ميديا، ونعلم الأولاد أزاي يبحثوا ويدوروا عل حاجات مفيدة وممتعة ويتجنبوا السيء لأن هيبقى في جيل به نسبة ليست بالقليل تمارس العنف والجرائم».