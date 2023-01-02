• ارتفاع أسعار الدواجن بسبب قلة المعروض





تراجعت أسعار البيض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم الإثنين، 2 يناير 2022، حيث سجل سعر البيض الأبيض 75 جنيها للكرتونة عند باب المزرعة، مقارنة بـ81 جنيها خلال تعاملات أمس، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب عبد العزيز، تراجع سعر البيض الأحمر مسجلا 78 جنيها للكرتونة، مقارنة بـ84 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار البيض تتراوح للمستهلك بين 80 و85 جنيها خلال تعاملات اليوم.

وأرجع رئيس شعبة الثروة الداجنة، ارتفاع أسعار الدواجن إلى قلة المعروض بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن التجار وأصحاب المحلات يواجهون صعوبة شديدة في إيجاد الدواجن منذ عدة أيام.

وأضاف السيد، أن نقص المعروض من الدواجن جعل السعر يتراوح بين 44 و45 جنيها عند باب المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 49 و50 جنيها للكيلو الواحد.

وقال السيد، أن عودة المعروض من الدواجن بشكل طبيعي سيحتاج من شهر إلى 45 يوما، موضحا أن الأشهر الماضية خرج عدد كبير جدا من المنتجين عن القطاع بسبب عدم قدرتهم على توفير الأعلاف، مضيفا أن الإفراجات عن شحنات الذرة والصويا في الفترة الأخيرة، ستجذب عددا كبيرا من المنتجين مرة أخرى، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت فقط.

وطالب السيد، باستمرار الإفراجات عن الشحنات بالإضافة إلى تيسير الاستيراد للشحنات الجديدة، خاصة بعد عودة قبول مستندات التحصيل مرة أخرى، مضيفا أنه لابد من تشديد دور الجهات الرقابية أيضا حتى ينضبط السوق المحلي.

وتسائل السيد، لماذا ارتفع سعر الذرة مرة أخرى رغم وجود إفراجات عديدة خلال الأيام الأخيرة، حيث بعد أن كان تراجع لـ9.5 ألف جنيه للطن، عاد مرة أخرى مسجلا 12 ألف جنيه.