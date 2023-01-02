وزيرة البيئة الألمانية: إزالة الغابات لها عواقب على الكوكب بأكلمه

حذرت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه، من أن استمرار إزالة الأشجار في غابات الأمازون المطيرة سيكون له أيضا عواقب سلبية على المناخ في ألمانيا.

وقالت الوزيرة، خلال زيارتها للبرازيل برفقة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير: "علينا إنقاذ الأمازون إذا أردنا وقف أزمة المناخ، إذا أردنا وقف انقراض الأنواع".

وذكرت ليمكه أن المجتمع الدولي لديه مع الحكومة البرازيلية الجديدة فرصة للحيلولة دون حدوث نقطة انهيار حاسمة في كارثة المناخ، محذرة من أنه "إذا تم الوصول إلى نقطة انهيار الأمازون، فسيعني ذلك إخفاق أحد أهم منظمي المناخ لعالمنا، لكوكبنا"، وأضافت: "قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات شديدة في نظام المناخ لا يمكن التنبؤ بها على نحو دقيق، ولكنها ستؤثر على الكوكب بأكمله".

وتنتشر غابات الأمازون المطيرة في تسع دول في أمريكا الجنوبية، وتمتلك البرازيل فيها الحصة الأكبر. ووفقا للصندوق العالمي للطبيعة، فإن أكبر غابة مطيرة في العالم، والتي تبلغ مساحتها سبعة ملايين كيلومتر مربع، مرتبطة بتكوين 12% من المياه العذبة في كوكب الأرض، وهي موطن لـ10% من جميع الأنواع في العالم. ويحذر الصندوق العالمي للطبيعة من أن حوالي 20% من غابات الأمازون المطيرة قد دُمرَت بالفعل. ويكون الوصول إلى نقطة الانهيار عند تدمير 25%، حيث لن يكون النظام بعد ذلك قابلا للإنقاذ.

وقالت ليمكه إنه من المهم إطلاق أولى المشروعات الرامية لحماية الغابات بسرعة، مضيفة أنه من الجيد لذلك أن الحكومة الألمانية تعهدت الآن بتقديم 35 مليون يورو لصندوق الأمازون، وقالت: "أنا على يقين من أنه إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بمسألة توفير المزيد من الأموال، فسنجد أيضا طرقا - كمجتمع دولي - لتوفيرها".

وكانت ألمانيا جمدت مساهمتها البالغة 35 مليون يورو لصندوق الأمازون في عهد الرئيس البرازيلي اليميني جاير بولسونارو، حيث زاد تحت قيادته تدمير الغابات المطيرة بشكل كبير. ويُجرى الآن الإفراج عن الأموال مرة أخرى.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الألماني وليمكه اليوم الاثنين محطة أبحاث "آتو" في الغابات المطيرة ومركز مراقبة إزالة الغابات في ماناوس. ويُجرى تشغيل المحطة بشكل مشترك من قبل علماء ألمان وبرازيليين، وتهدف أبحاثهم إلى سبر أغوار التفاعلات المعقدة بين الغابات المطيرة والمناخ.