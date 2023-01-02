النمسا والهند تدعوان للمفاوضات حول السلام في أوكرانيا

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أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، ووزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، على ضرورة بدء مفاوضات السلام حول أوكرانيا.

وقال شالنبرج: "يجب أن يكون هدفنا استعادة السلام، وتفعيل الدبلوماسية في أوكرانيا مجددا".

وشدد على ضرورة إنهاء النزاع إلى طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة، بحسب موقع " روسيا اليوم " الاخباري.

بدوره أشار جايشانكار إلى أن الجانب الهندي يصر على إطلاق عملية التفاوض.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق إن السياسيين الأوكرانيين الحاليين غير قادرين على التفاوض.

وأضاف لافروف: " يعرف الجميع أن التشكيلة الحالية للسياسيين الأوكرانيين، تتميز بعدم قدرتها على التفاوض... معظمهم يعانون بشكل واضح من الروسوفوبيا".