ميقاتي: القصف الإسرائيلي على مكتب حماس توريط للبنان في الحرب

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اعتبر القصف الإسرائيلي الذي استهدف مكتب حركة حماس في جنوب لبنان "توريطاً" لبلاده في الحرب.

كانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت، اليوم الثلاثاء، بمقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، جراء استهدافه بطائرة بدون طيار إسرائيلية في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأكدت حركة حماس اغتيال العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، واثنين من قادة "القسام" في بيروت، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بارتفاع حصيلة قتلى الانفجار إلى 6. فيما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن "عناصرها، معززة بالآليات من مراكز متعددة، تعمل على نقل عدد من الإصابات وإخماد الحرائق التي اندلعت من جراء الانفجار الذي وقع في المشرفية - الضاحية الجنوبية".