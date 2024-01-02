 ميقاتي: القصف الإسرائيلي على مكتب حماس توريط للبنان في الحرب - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 يناير 2024 7:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ميقاتي: القصف الإسرائيلي على مكتب حماس توريط للبنان في الحرب

هدير عادل
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 7:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 7:33 م

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اعتبر القصف الإسرائيلي الذي استهدف مكتب حركة حماس في جنوب لبنان "توريطاً" لبلاده في الحرب.

كانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت، اليوم الثلاثاء، بمقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، جراء استهدافه بطائرة بدون طيار إسرائيلية في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأكدت حركة حماس اغتيال العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، واثنين من قادة "القسام" في بيروت، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بارتفاع حصيلة قتلى الانفجار إلى 6. فيما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن "عناصرها، معززة بالآليات من مراكز متعددة، تعمل على نقل عدد من الإصابات وإخماد الحرائق التي اندلعت من جراء الانفجار الذي وقع في المشرفية - الضاحية الجنوبية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك