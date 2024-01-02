شهداء وجرحى في قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل قرب الحدود اللبنانية

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن إصابة خمسة من جنود قوات الاحتياط جراء الهجمات الجوية التي تم شنها من لبنان صوب مستوطنة أدميت في شمال إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم نقل الجنود إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

من جانبه، قال "حزب الله"، الموالي لإيران، في وقت لاحق اليوم، إنه استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في شمال إسرائيل.

كما أعلن "حزب الله"، عن مقتل ثلاثة من مقاتليه في بلدة كفر كلا، التي استهدفتها إسرائيل في وقت سابق بغارة جوية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن أن "خلية" حاولت شن هجوم بطائرات مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية الشمالية القريبة من الحدود مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي "تم استهداف الخلية بطائرة إسرائيلية قبل أن تتمكن من تنفيذ عمليات إطلاق الطائرات المسيرة".

وأضاف "أن مقاتلي حزب الله الموالين لإيران، حاولوا أيضا إطلاق طائرات مسيرة من منطقة مدنية في بلد مارون الراس بجنوب لبنان".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "هذا مثال آخر على استخدام حزب الله لمناطق مدنية لنشاطه الإرهابي".

وتبنى "حزب الله" هجوما على موقع إسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية وقال إنه "حقق ضربات مباشرة".

وقال مصدر أمني لبناني إن "المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مناطق في جنوب لبنان ردا على ذلك".

وأشار المصدر اللبناني إلى أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفركلا بجنوب لبنان، وأن الغارة تسببت في أضرار مادية جسيمة في المناطق دون وقوع إصابات.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله يتبادلون إطلاق النار عبر الحدود ، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان تل ابيب الحرب على قطاع غزة، ردا على هجوم حماس على بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن ونقلهم إلى القطاع.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه في حال شن حزب الله حربا على بلاده، فإن بيروت وجنوب لبنان سوف يتعرضان لمصير قطاع غزة الذي شهد دمارا هائلا وسقوط الآف القتلى والجرحيى جرا ء الهجمات الإسرائيلية.