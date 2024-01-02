قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن عمليات "الاغتيال الجبانة" التي تنفذها إسرائيل "ضدّ قيادات ورموز الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها لن تفلح في كسر إرادة وصمود الشعب".

وكانت حركة حماس قد أكدت مقتل العاروري في "ضربة إسرائيلية" في الضاحية الجنوبية لبيروت، رفقة اثنين من قادة كتائب القسام، الجناح العسكرية للحركة.

وأفادت تلفزيون الأقصى، في إعلان عاجل، بأنن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس قتل في "غارة غادرة" استهدفت مكتباً للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومن جانبه، اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن الانفجار ببيروت "جريمة إسرائيلية تهدف لإدخال لبنان في مرحلة جديدة"، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.