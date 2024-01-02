قناة عبرية تكشف تفاصيل مخطط إسرائيلي لتقسيم غزة

كشفت قناة عبرية رسمية، خطة أعدها جيش الاحتلال لما بعد الحرب في قطاع غزة، تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسئولية توزيع المساعدات الإنسانية.



وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي الرسمية، مساء الاثنين، إنه وفقا للخطة التي وضعها الجيش ويعرضها الثلاثاء، في اجتماع مجلس الوزراء المصغر (كابينت)، "سيتم تقسيم القطاع إلى مناطق ونواحي، حيث ستسيطر كل عشيرة على ناحية، وستكون مسئولة توزيع المساعدات الإنسانية".



وأوضحت أن هذه العشائر المعروفة لدى الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) - على حد زعمها- ، ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (دون تحديد المدة)، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.



وقالت القناة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمام لجنة الأمن والخارجية بالكنيست، الاثنين، إنه "لا جدوى من الحديث عن السلطة الفلسطينية كجزء من إدارة غزة، طالما أنها لم تخضع لعملية تغيير جوهرية".



وأضاف نتنياهو: "إذا كانوا جادين في التغيير، فليثبتوا ذلك أولاً في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".



وبحسب المصدر ذاته، جاءت هذه التصريحات "بعد اجتماعات وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في الولايات المتحدة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والتي تحدث فيها عن هيئة فلسطينية تسيطر على القطاع، دون الخوض في تفاصيل".



وأضافت القناة: "سيطلب بلينكن، الذي سيصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع، من المستوى السياسي توضيحا في هذا الشأن".



وأشارت إلى أن "المخاوف الأمريكية تتمثل في أن الرفض الإسرائيلي للاتفاق على كيان فلسطيني من المفترض أن يدير القطاع في اليوم التالي، سيؤدي إلى احتلال إسرائيلي فعلي للقطاع".