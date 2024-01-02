القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالعاشر من رمضان

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع جهاز المدينة بإشراف المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص؛ متهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالمدينة.

كان جهاز العاشر من رمضان قد تلقى صور ومقاطع فيديو من أحد المواطنين في المدينة، يتضمن قيام 3 أشخاص بسرقة عدد من أغطية الصرف الصحي في المدينة وتعريض حياة المواطنين للخطر..

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.