أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة قتلى انفجار منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية إلى 6.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن "عناصرها، معززة بالآليات من مراكز متعددة، تعمل على نقل عدد من الإصابات وإخماد الحرائق التي اندلعت من جراء الانفجار الذي وقع في المشرفية - الضاحية الجنوبية"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت الوكالة قد أوردت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن طائرة بدون طيار إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "طائرة بدون طيار إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية" وسقط قتلى وعدد من الجرحى. ووصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين.