سوريا تسعى لكشف مصير أطفال المعتقلين والمعتقلات المفقودين أثناء حكم الأسد

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم توقيف عدة أشخاص معنيين بملف أطفال المعتقلين والمعتقلات فقدوا أثناء حكم بشار الأسد ووضعهم قيد التحقيق.



وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية في بيان: "بناء على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم / 1806 /لعام 2025، والذي قضى بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمعتقلات والمغيبين قسرا زمن النظام البائد".

وأضاف البيان: "حرصا على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، وفي إطار عمل اللجنة الرامي إلى تتبع حالات الأطفال الذين فقدوا أثناء وجودهم في دور الرعاية الواقعة تحت سيطرة النظام البائد، وبناء على معطيات أولية وادعاءات شخصية وشهادات تم جمعها خلال الفترة الماضية، تم اليوم توقيف عدد من الأشخاص المعنيين بالملف من قبل وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووضعهم قيد التحقيق الرسمي، وذلك للاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال من أبناء المعتقلين والمعتقلات".

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن "هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المتواصلة للوصول إلى الحقيقة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، مع التأكيد على أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية وضمن أعلى معايير العدالة".

كما جددت الوزارة دعوتها لكافة الجهات الرسمية والمدنية، وكذلك لكل من يمتلك أية معلومات ذات صلة، إلى التعاون مع لجنة التحقيق، بما يسهم في تسليط الضوء على مصير هؤلاء الأطفال وضمان حقوقهم.

وأشارت إلى أن "حماية حقوق الأطفال من أبناء وبنات المعتقلين والمعتقلات هي مسؤولية وطنية وأخلاقية، والوزارة ملتزمة التزاما كاملا ببذل كل الجهود الممكنة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا".