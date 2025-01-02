حبس المتهم بقتل شقيقه وأبنائه في الشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة بمحافظة الشرقية، قرارا بحبس متهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل شقيقه واثنين من أبنائه خنقا داخل مسكن الأخير بمركز أبو كبير.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثث أب واثنين من أبنائه، وذلك داخل منزل الأسرة بمركز أبو كبير.

تبين العثور على جثث الأب بلال، 45 عاما، ونجليه حور، 6 أعوام، وعبدالرحمن، 4 أعوام، بهم آثار خنق.

وبسؤال الزوجة، اتهمت شقيق زوجها بإنهاء حياة زوجها وأبنائهما الاثنين خنقا داخل المنزل بسبب خلافات بينهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إجراء المعاينة الجنائية اللازمة، ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.