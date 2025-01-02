المقاولون العرب يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر على حساب بتروجت

تأهل المقاولون العرب إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على بتروجت 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الخميس، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

ورغم محاولات الفريقين على مدار الوقتين الأصلي والإضافي، لم ينجح كلا الفريقين في تسجيل الأهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وصعد المقاولون العرب، الذي ينشط في دور المحترفين، بقيادة مديره الفني محمد مكي، إلى ثمن نهائي البطولة ليواجه الفائز من لقاء بيراميدز والمنصورة.

وكان زد تأهل في وقت سابق للدور ذاته بعد الفوز على حساب ضيفه ديروط بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في ثمن نهائي كأس مصر، ضد المتأهل من لقاء سموحة ومنتخب السويس.

وبذلك يكون بتروجت أول فرق الدوري الممتاز، التي تغادر البطولة، في انتظار باقي مباريات الدور.

يذكر أن الأهلي لا يشارك في نسخة العام الحالي من البطولة، بعد الانسحاب في النسخة الماضية.

فيما يلعب الزمالك في دور الـ32 مع أبو قير للأسمدة، بعدما فاز الأخير على بلدية المحلة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأخير.