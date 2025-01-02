الحوثي: أطلقنا 22 صاروخا ودرون في أسبوع ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية

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أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت الأسبوع الجاري "عمليات مساندة لغزة" ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية باستخدام 22 صاروخا وطائرة بدون طيار (درون).

وكشف الحوثي، عن مقتل 106 يمنيين في غارات نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال 2024.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للحوثي، بثتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة.

وحول عمليات الجماعة المساندة لغزة، أوضح الحوثي، أن الإسناد اليمني للشعب الفلسطيني ومقاتليه "إسناد متكامل في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأضاف: "عملياتنا هذا الأسبوع كانت كثيرة؛ منها بالقصف الصاروخي إلى يافا المحتلة، ومطار بن جوريون، وقاعدة نيفاتيم الجوية، ومحطة كهرباء جنوب القدس".

وأشار الحوثي إلى أن "عمليات هذا الأسبوع استهدفت مناطق أخرى بالطائرات بدون طيار وعملية شرق البحر العربي ضد سفينة اخترقت الحظر على العدو الإسرائيلي".

وتابع: "نفذنا هذا الأسبوع عملية كبيرة ومهمة وقوية بالاستهداف للمرة الثانية لحاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري) ترومان، بـ11 صاروخًا مجنحاً وطائرة بدون طيار".

وأوضح أن "عمليات هذا الأسبوع نفذت بـ22 صاروخاً باليستياً فرط صوتي ومجنحاً وطائرة بدون طيار".

وبشأن غارات واشنطن ولندن، قال الحوثي: "اكتمل عام على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا وبلغت عمليات القصف الجوي والبحري على اليمن 931 غارة وقصفا بحريا".

‏‎وأضاف: "عدد شهداء اليمن خلال عام من العدوان الأمريكي البريطاني بلغ 106، بينما الجرحى وصل عددهم إلى 314".