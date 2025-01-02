جمعيات المؤلفين وفناني مصر والدراما تحدد اختصاصاتها في حق الأداء العلني



استضاف اتحاد الفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة اجتماعا للتنسيق بين الجمعيات الثلاث، تحت رعاية اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج الكبيرعمر عبدالعزيز، المؤلفين والملحنين والناشرين، وجمعية أبناء فناني مصر، وجمعية مؤلفي الدراما، للاتفاق مع "المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو لحق الأداء العلني".

وترأس الاجتماع الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، ومعه الدكتورة منى يحيى نائب رئيس الجهاز، وبحضور شيرين جريس كبيري منسقي تنمية حق المولف والصناعات الإبداعية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ، وذلك بحضور الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (SACERAU)، والشاعر فوزي إبراهيم آمين عام الجمعية، والمستشار ماضي توفيق الدقن رئيس جمعية أبناء فناني مصر (EASA)، وإيمان محمد شوقي أمين عام الجمعية، والكاتب أيمن سلامة أمين عام جمعية مؤلفي الدراما، وحضر أيضا الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للجمعيات الثلاثة، وبحضور فاطمة حسين رياض، والدكتور أشرف حسن البارودي، وأسامة محمد أبو العنين المنسق العام للجمعية.

وجرى الاتفاق على أن تستأثر كل جمعية بنشاطها المحدد في نظامها الأساسي، كل في مجاله، بحيث تقوم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (SACERAU) بتحصيل وتوزيع حقوق الموسيقي - سواء أكانت داخل مصنفات سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية أو تمثلت في تنظيم الغير لحفلات، وتقوم جمعية أبناء فناني مصر وجمعية مؤلفي الدراما العربية (EASA) بتحصيل، وتوزيع حقوق الأعمال السمعية البصرية للمؤلفين والمخرجين وكتاب السيناريو وفناني الأداء (الحقوق المجاورة)، وكلها جمعيات مشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، ترحيبه بهذا التوافق والتعاون ومباركته له.

من جانبها أضافت شيرين جريس، التزام منظمة "WIPO" بالدعم التقني والتدريب الإداري لأعضاء جمعيتي (SACERAU - EASA) عن طريق وضع نظام معلوماتي متكامل بمسمى "WIPO CONNECT"، لإدارة جماعية فعالة لحقوق المبدعين في المجالات نشاط هذه الجمعيات.

وأكدت "جريس"، الدور الذي تلعبه منظمات الإدارة الجماعية في تمكين المبدعين وتنمية الصناعات الإبداعية في مصر.