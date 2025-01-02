السرقة وراء مقتل مسنة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن شاب أحد جيران السيدة وراء مقتلها لسرقتها.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة سيدة تظهر عليها علامات الخنق على رقبتها، وتبين اختفاء مبلغ مالي، وبإجراء التحريات تبين أن شاب أحد جيرانها وراء مقتلها وسرقتها، وعقب تقنين الإجراءات تمكن الأمن من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لسرقتها، مستغلا إقامة السيدة المجني عليها بمفردها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.