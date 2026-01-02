فليك: لامين يامال جاهز لمواجهة إسبانيول في الديربي

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، جاهزية النجم الشاب لامين يامال للمشاركة في مواجهة إسبانيول المرتقبة، ضمن منافسات ديربي كتالونيا.

وقال فليك، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: «إنها مباراة مثيرة للغاية، إسبانيول يقدم عملًا رائعًا ويلعب بشكل جيد جدًا، وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا وأن نؤدي بأعلى مستوى لدينا».

وأضاف مدرب برشلونة: «لامين يامال وداني أولمو جاهزان لخوض مباراة الديربي»، مطمئنًا الجماهير على حالة الثنائي قبل المواجهة المرتقبة.

وتابع فليك: «بالنسبة لي، الأهم هو الاستمرار في التدريبات بقوة وتركيز. نمتلك إمكانات كبيرة، لكن إذا كان لي أن أتمنى شيئًا واحدًا، فهو الابتعاد عن الإصابات».

واختتم المدير الفني لبرشلونة تصريحاته قائلًا: «أحب العمل في نادي برشلونة، وسأبذل دائمًا قصارى جهدي من أجل الفريق».

وكان لامين يامال قد غاب عن تدريبات برشلونة، أمس الخميس، لأسباب صحية، قبل أن يؤكد فليك جاهزيته للمباراة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يحتل إسبانيول المركز الخامس برصيد 33 نقطة.