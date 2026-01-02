الأهلي يفوز على النصر في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

تغلب النادي الأهلي على ضيفه، النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، لحساب منافسات الجولة الـ 12 من الدوري السعودي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الإنماء جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب الأهلي.

وتقدم الأهلي في النتيجة بالدقيقة السابعة، عن طريق اللاعب، إيفان توني، الذي عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 31، نجح النصر في تقليص الفارق عن طريق عبد الإله العامري، الذي سجل أيضًا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وتمكن الأهلي من تسجيل الهدف الثالث عن طرق اللاعب، ميريح ديميرال، قبل أن يحصل علي مجرشي، لاعب أصحاب الأرض على بطاقة حمراء في الدقيقة 92، فيما حصل نواف بوشل، لاعب النصر على بطاقة مماثلة في الدقيقة 97.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 25، التي يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 31، في المركز الأول.