النرويج تقترب من القضاء على مبيعات سيارات الوقود الأحفوري

أصبحت النرويج قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفها بالتخلص من مبيعات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، حيث بلغت نسبة مبيعات السيارات الكهربائية 95.9% من إجمالي مبيعات السيارات في عام 2025.

وأفاد مجلس الطرق النرويجي، الجمعة، في بيان، أن نسبة مبيعات السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات في العام الماضي ارتفعت إلى 95.9% بعد أن كانت 88.9% عام 2024.

وانخفضت نسبة سيارات الديزل من 2.3 بالمئة إلى 1% العام الماضي، فيما تراجعت مبيعات سيارات البنزين من 0.8 بالمئة إلى 0.3%.

وبلغ عدد السيارات المسجلة في العام الماضي، 179 ألفا و549 سيارة، بزيادة قدرها 40% مقارنة مع 2024.

ومع تطور تكنولوجيا السيارات الكهربائية خلال العقدين التاليين، منحت الحكومات المتعاقبة امتيازات إضافية إلى سائقي المركبات الكهربائية، مثل المواقف المجانية، والحق في استخدام المسارات المخصصة للحافلات والإعفاء من رسوم العبور والطرقات والضريبة على القيمة المضافة.

وعززت شركة "تسلا" موقعها في صدارة السوق النرويجية للمركبات الكهربائية العام الماضي، مع حوالي 19.1% من الحصص في سوق مبيعات السيارات الجديدة.