أفادت تقارير إعلامية أن الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم يجريان حالياً مفاوضات لإقامة مواجهة ودية دولية بين المنتخبين في العاصمة القطرية، الدوحة، خلال «أيام فيفا» المقررة بين 23 و31 مارس المقبل، وذلك ضمن استعدادات المنتخبات لكأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن المباراة تأتي في إطار التحضيرات المكثفة للمنتخبات قبل المونديال، وأن «الأخضر» السعودي يسعى أيضاً لخوض مواجهة ودية ثانية خلال نفس الفترة أمام منتخب أوروبي كبير، في حين يبقى خيار مواجهة منتخب من أمريكا الجنوبية مطروحاً، خاصة في ظل وقوع السعودية مع أوروغواي في مرحلة المجموعات للبطولة.

وفي إطار الاستعدادات المكثفة لكأس العالم 2026، والتي تنطلق في 11 يونيو المقبل بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يخطط الجهاز الفني والإداري للمنتخبين لتأمين مواجهات ودية قوية تسهم في رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل الدخول في منافسات البطولة.