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اقترب طلعت يوسف، مدرب إنبي من الرحيل عن منصبه خلال الفترة الحالية، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق البترولي في بطولة الدوري الممتاز.

ويعد طلعت يوسف هو الضحية الـ15 لبطولة الدوري الممتاز بعد رحيل 14 مدربا في الفترة الأخيرة، رغم وصولنا للجولة الـ16 بمعدل إقالة مدرب كل جولة وهو رقم كبير للغاية.

ليستمر مسلسل إقالات المدربين في الدوري الممتاز، حيث جاءت قائمة الرحالين كالتالي:

علاء عبد العال يرحل عن تدريب نادي طلائع الجيش

ربيع ياسين يرحل عن تدريب أسوان

إيهاب جلال يرحل عن تدريب نادي المصري البورسعيدي

إقالة الإسباني نونو ألميدا عن تدريب فاركو

الإسباني خوان كارلوس جاريدو يرحل عن تدريب الإسماعيلي

خالد جلال يرحل عن تدريب البنك الأهلي.

اليوناني تاكيس جونياس يرحل عن تدريب بيراميدز.

أحمد كشري يرحل عن تدريب إنبي.

إقالة طارق العشري من تدريب سموحة

القبرصي بابا فاسيليو يرحل عن تدريب نادي غزل المحلة

إقالة أحمد سامي من تدريب سيراميكا كليوباترا.

إقالة إيهاب جلال للمرة الثانية هذا الموسم لكن من تدريب فاركو.

حلمي طولان يرحل عن تدريب البنك الأهلي.

البرتغالي جوسفالدو فيريرا يرحل عن تدريب الزمالك

طلعت يوسف يرحل عن تدريب إنبي.