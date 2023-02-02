طهران تحمل إسرائيل مسؤولية الهجوم بطائرة مسيرة على موقع وزارة الدفاع الإيرانية

ذكرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية الحكومية، نقلا عن رسالة من سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد أيرواني، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن إسرائيل تتحمل مسؤولية "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية مطلع هذا الأسبوع.

وحملت إيران جهاز أمن أجنبيا وجماعات كردية مسؤولية الهجوم بطائرة مسيرة على مستودع ذخيرة إيراني، مطلع هذا الأسبوع، وذلك حسبما أوردت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم تحدد إيران أي دولة، ينتمي إليها جهاز الأمن، لكنها ألقت في السابق باللوم على إسرائيل، في هجمات مماثلة، بحسب ما ذكرته بلومبرج أمس الأربعاء.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأحد الماضي، أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم، الذي وقع بالقرب من مدينة "أصفهان" وسط إيران، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، لم يتم الكشف عن هويتهم، ومصادر مطلعة بالعملية.

وأضاف موقع "نور نيوز" الحكومي، أنه تم جلب المعدات والمتفجرات إلى إيران، بمساعدة جماعات كردية مناهضة للثورة في كردستان العراق المجاورة، بموجب أوامر من جهاز الأمن الأجنبي.

وقالت إيران، إن طائرات انتحارية مسيرة، استهدفت مجمع وزارة الدفاع، يوم السبت الماضي، كما ردت إيران سابقا على الهجمات باحتجاز سفن في الممر الملاحي الضيق في المنطقة.