قال السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن أوضاع المواطنين المصريين في ليبيا مطمئنة ومستقرة في الوقت الراهن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة منذ بداية الأزمة لمتابعة المستجدات والتعامل مع أي تطورات.

وأوضح أن الغرفة تستقبل أسماء وبيانات المواطنين الراغبين في العودة إلى مصر، وتم تخصيص أرقام للتواصل المباشر مع المواطنين في ليبيا.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مع السفارة المصرية في طرابلس التي تبذل جهودًا متواصلة في هذا الإطار.

ولفت إلى أنه تم إجلاء 71 مواطنًا مصريًا من ليبيا يوم الجمعة الماضي، في إطار خطة وزارة الخارجية لتأمين عودة الراغبين، مؤكدًا أن التنسيق لا يزال مستمرًا من خلال غرفة العمليات، التي تتابع الوضع لحظة بلحظة.

وأشار خلاف، إلى أنه مع بداية الاشتباكات كانت هناك رغبة أكبر لدى المواطنين في العودة، لكن عدد الراغبين تراجع تدريجيًا، ما يشير إلى أن الوضع بات أكثر استقرارًا مقارنة ببداية الأزمة.

ونوه بأنه في حال وجود أي مواطن يحتاج للمساعدة أو يرغب في العودة، عليه التواصل مع الوزارة عبر القنوات المعلنة، مؤكدًا أن فرق العمل تتعامل بسرعة مع كل الحالات وتوفر الدعم اللازم بشكل فوري.



