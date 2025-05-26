 أمين عام حزب الله: ترامب أمام فرصة التحرر من إسرائيل والدفع بالاستثمار الأمريكي بالمنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمين عام حزب الله: ترامب أمام فرصة التحرر من إسرائيل والدفع بالاستثمار الأمريكي بالمنطقة


نشر في: الأحد 25 مايو 2025 - 10:18 م | آخر تحديث: الأحد 25 مايو 2025 - 10:18 م

وجه أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأحد، نصيحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص إسرائيل.

وفي كلمة متلفزة له بمناسبة عيد" المقاومة والتحرير" في لبنان، قال نعيم قاسم: "ننصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمام فرصة التحرر من "إسرائيل" وإعطائها مجالا للاستمرار في غزة ولبنان وهذا سيذهب بالفرص الأمريكية للاستثمار في المنطقة".

واعتبر قاسم أن "الاستمرار بالعدوان في المنطقة سيعيق الاستقرار في المنطقة، وأن الاستمرار بالعدوان في لبنان سيعيق الاستقرار في لبنان".

وأكد قاسم أن "حزب الله" والدولة اللبنانية التزموا بالكامل باتفاق وقف النار غير المباشر بين الدولة وإسرائيل، مقابل 3300 خرق إسرائيلي واستمرار تلقي هذا العدوان.

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