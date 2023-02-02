 تعليم القاهرة: فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية الأحد المقبل - بوابة الشروق
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تعليم القاهرة: فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية الأحد المقبل

أ ش أ
نشر في: الخميس 2 فبراير 2023 - 11:32 م | آخر تحديث: الخميس 2 فبراير 2023 - 11:32 م

أعلن أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، قبول تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولمدة خمسة عشر يوما.. مشيرا إلى أن تقديم التظلمات سيكون بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

وكان خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اعتمد، أمس الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.7%، وكان ترتيب أوائل الإدارات التعليمية على مستوى المديرية كالآتي:

إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 97.37 %، إدارة شبرا بنسبة نجاح 96.70 %، وإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح 93.54 %.


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