أبو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الإيطالي لبحث عدد من قضايا المنطقة

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، وفدًا من مجلس الشيوخ الإيطالي برئاسة ستيفانيا كراكسي رئيسة لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالمجلس، والتي تجري حاليا زيارة إلى القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، بأن أبو الغيط رحب بزيارة بالوفد الإيطالي لمقر الجامعة، مشيرا إلى العلاقة السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة بين المنطقة العربية وإيطاليا، وذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية التي تربط الجانبين في العديد من المجالات.

كما استعرض العلاقات المتميزة القائمة بينهما حاليًا على المستوى الرسمي والشعبي وآليات التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف رشدي، أن الوفد اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا.

من جانبها استعرضت رئيسة الوفد رؤية بلادها تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية، مشيدة بعلاقات إيطاليا بالدول العربية.

وأكدت أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على الارتقاء بهذه العلاقات على جميع الأصعدة وحرصهم على توسيع رقعة التعاون السياسي والاقتصادي مع الجانب العربي.