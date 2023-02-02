مفوضية الاتحاد الأوروبي تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 450 مليون يورو لأوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 450 مليون يورو (491 مليون دولار)، وإجراءات دعم أخرى بعد لقائها عدة مفوضين بأعضاء بالحكومة الأوكرانية في كييف.

وقالت فون دير لاين في بيان: "إن (الاتحاد الأوروبي) يبعث اليوم برسالة واضحة للغاية إلى أوكرانيا وما ورائها عن قوتنا الجماعية والحزم في مواجهة العدوان الروسي الوحشي".

وتم تخصيص 145 مليون يورو من المساعدات المالية الجديدة للمساعدات الإنسانية و305 ملايين يورو لإصلاح البنية التحتية التي لحقت بها أضرار.

يشار إلى أن هذا الإعلان هو الأحدث ضمن سلسلة التعهدات بالمساعدة التي تم التعهد بها خلال زيارة فون دير لاين و 15 مفوضا آخر من الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة لها وإلى جوارها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن التكتل سيزود أوكرانيا بمبلغ 150 مليون يورو لمعدات الطاقة، إضافة إلى 35 مليون مصباح كهربائي إضافي موفر للطاقة و2400 مولد بعد الضربات الروسية المتكررة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لرئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن دول التكتل تخطط لتدريب ما إجمالية 30 ألف جندي أوكراني.

وجاء هذا الإعلان الرسمي خلال زيارة قام بها العديد من مسؤولي المفوضية إلى كييف ويضاعف عدد مهمة التدريب العسكري الجارية للاتحاد الأوروبي، والتي كانت في السابق 15 ألف جندي.

وقال بوريل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الجنود الأوكرانيين سيتلقون تدريبا متخصصا، بالإضافة إلى تعليمات فنية لمعدات جديدة من بينها دبابات ليوبارد 2 القتالية.

كما شارك بوريل خططا مع شميهال لتقديم 25 مليون يورو لأوكرانيا للمساعدة في تمويل عمليات إزالة الألغام.

وأضاف في تغريدته على تويتر: "حماية المدنيين وسبل عيشهم لها الأولوية".

وأضافت فون دير لاين إن الدعم الاقتصادي والإنساني والعسكري من التكتل لأوكرانيا يصل حتى الآن إلى ما يقرب من 50 مليار يورو (55 مليار دولار).

كما وقعت المفوضية الأوروبية أيضا اتفاقا مع الحكومة الأوكرانية للسماح للبلاد بالاقتراب من الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة مستقبلا.

فيما أعلنت فون دير لاين أنه سيتم تأسيس مركز للأدلة في لاهاي لمحاسبة روسيا على الحرب ضد أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى كييف غدا الجمعة، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث سيتم بحث طموح أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعربت الحكومة الأوكرانية عن آمالها في انطلاق المفاوضات الرسمية للعضوية "بأسرع وقت ممكن وأنجح طريقة".

وأشادت فون دير لاين بـ "تقدم (أوكرانيا) الرائع" اليوم، إلا أن الانضمام إلى التكتل يعد عملية طويلة متعددة الخطوات وشديدة التعقيد من الإصلاحات القضائية واتباع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقبل الاجتماع، كتب بوريل على تويتر: "وصلت إلى كييف من أجل إيصال أقوى رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي لجميع الأوكرانيين الذين يدافعون عن بلادهم".

وأضاف بوريل: "أوروبا تقف متحدة مع أوكرانيا منذ اليوم الأول، وسوف نستمر في الوقوف إلى جانبكم من أجل الفوز وإعادة البناء".