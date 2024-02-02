أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي بني سويف وناصر في افتتاح مسجدين بقريتي بليفيا وطحابوش بتكلفة إجمالية زادت عن 5.5 مليون جينه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

وافتتح هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف مسجد السلام بقرية بليفيا، وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 650 مترا "إحلال وتجديد" وبتكلفة 3.5 مليون جنيه، وذلك في حضور الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ صبحي رمضان مدير إدارة اوقاف مركز بني سويف، والنائب محمد رجب عبدالعظيم عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة وأهالي القرية.

كما قام علي يوسف رئيس مدينة ناصر "نائباً عن المحافظ" بافتتاح مسجد الأنوار المحمدية بقرية طحا بوش، والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة 220م، وبتكلفة تجاوزت 2.3 مليون جنيهاً"خطة الأوقاف" وذلك في حضور والشيخ سعيد سيد عبدالواحد مدير الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، والشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارة أوقاف ناصر، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة وأهالي القرية.