قفزة بنسبة 14% في إيرادات أمازون في نهاية قوية لعام 2023

حققت شركة أمازون مبيعات وأرباحا كبيرة في الربع المالي الذي تضمن فترة عيد الميلاد بفضل أعمال البيع بالتجزئة والقسم السحابي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 170 مليار دولار، حسبما أفاد عملاق التجارة الإلكترونية بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية يوم الخميس.

وبلغت أرباح الشركة 62ر10 مليار دولار، أو دولار واحد للسهم الواحد، مقارنة بمبلغ 278 مليون دولار، أو 03ر0 دولار للسهم الواحد، في الربع الرابع من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات في القسم السحابي (خدمات أمازون ويب) في الربع الرابع بنسبة 13% لتصل إلى 2ر24 مليار دولار، مما يمثل ارتفاعا طفيفا عن نسبة 12% التي تم تحقيقها في الربع السابق.

وبالنظر إلى المستقبل، قالت أمازون إنه من المتوقع أن تتراوح مبيعات الربع الأول بين 138 مليار دولار و 5ر143 مليار دولار، أو أن تنمو بنسبة تتراوح بين 8% و13% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وارتفعت أسهم أمازون بنسبة 5% في بعض الأحيان بعد ساعات التداول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي ، في بيان: "كان الفصل الرابع هذا بمثابة موسم تسوق قياسي للعطلات، وإغلاق قوي لعام 2023 بالنسبة لشركة أمازون".