لجان المتابعة الصحية بدمياط تتابع الانضباط الإداري بالمستشفيات والوحدات الصحية

تفقدت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل وزارة الصحة بدمياط، عددًا من مستشفيات المحافظة، لمتابعة الانضباط الإداري، وانتظام العمل بالمستشفيات.

وأوضح بيان أصدره الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن الجولة المرورية شملت مستشفيات "ميت أبو غالب، كفر سعد المركزي، الزرقا المركزي، كفر البطيخ المركزي، والروضة المركزي".

كما تم المرور على عدد من الوحدات والمراكز الطبية، شملت "المركز الطبي العام بدمياط الجديدة، ومركز مبارك بدمياط الجديدة، والوحدة الصحية بالعنانية، ووحدة طب أسرة شط جريبة"، حيث تم متابعة الانضباط الإداري، و تواجد كافة الأطقم الطبية على رأس العمل.

فيما تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، والأكسجين وأدوات السلامة والصحة المهنية، وكذا المرور على الأمن والنظافة وتقديم الخدمة للمرضى، وحصر تواجد العاملين خلال اليوم، بالإضافة إلى حصر الغيابات والتأخير عن المواعيد الرسمية، و جمع الملاحظات والمتغيبين.

وأضاف عبد الجواد، أنه تم عمل تقرير مفصل عن الانضباط الإداري، ورفعه للدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، للاطلاع وتحويل المخالفين للتحقيق.